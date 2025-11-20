Через 1-3 недели: когда можно вести ребенка в детсад после болезни

Врач-инфекционист Елена Мескина заявила, что сроки возвращения ребенка в детский сад после болезни устанавливает лечащий педиатр: в некоторых случаях карантин будет дольше обычного, сообщает Life.ru .

«Подавляющее большинство детей, когда у них закрывается больничный лист, могут идти в детский сад. Но не следует выводить ребенка сразу на следующий день после улучшения состояния — нужно дождаться полного исчезновения всех симптомов», — сказала доктор.

По ее словам, для большинства ОРЗ и ОРВИ период восстановления — около недели, но иногда он затягивается до 2-3 недель. После 3 дней отсутствия в саду родители должны предоставить справку, чтобы не допустить распространения инфекции.

Отдельная категория — это дети с хроническими заболеваниями или серьезными осложнениями: их педиатр может оставить дома на месяц.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.