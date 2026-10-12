Чеховская больница проведет единый день диспансеризации

Жители Чехова смогут пройти профилактические обследования за один визит 17 октября 2026 года в поликлинике микрорайона Венюково, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Единый день диспансеризации пройдет в субботу, 17 октября, в поликлинике микрорайона Венюково по адресу: г. Чехов, ул. Гагарина, д. 37А. Для обследования необходимо быть прикрепленным к Чеховской больнице и взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Осенью перепады температуры, сокращение светового дня и сезонные инфекции создают дополнительную нагрузку на организм, особенно при хронических заболеваниях.

«С изменением погодных условий в межсезонье возрастает риск обострения ряда хронических заболеваний. Однако многие серьезные нарушения развиваются незаметно, и человек может даже не подозревать о проблеме. Именно поэтому так важно регулярно проходить диспансеризацию, даже при хорошем самочувствии», — отметила терапевт Чеховской больницы Ольга Романенко.

Первый этап включает анкетирование для выявления факторов риска, измерение роста, веса, индекса массы тела и давления, анализы крови на глюкозу и холестерин, а с учетом возраста — общий анализ крови. Электрокардиографию и флюорографию проводят с установленной периодичностью, онкологические скрининги — с учетом пола и возраста. Терапевт проведет осмотр и оценит результаты.

В зависимости от возраста и действующей программы также предусмотрены обследования на гепатит С и оценка репродуктивного здоровья. При выявлении отклонений врач назначит дополнительные исследования или направит к профильному специалисту.

Обследование особенно важно людям с повышенным давлением, избыточным весом, сахарным диабетом, вредными привычками и наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. Отсутствие жалоб не отменяет необходимости профилактики: раннее выявление заболевания повышает возможности эффективного лечения.

Результаты внесут в электронную медицинскую карту. При необходимости специалист определит дальнейшую тактику наблюдения и лечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.