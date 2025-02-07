Чат-бот Денис собрал свыше 400 тыс жалоб пациентов на здоровье в Подмосковье

В Московской области жалобы пациентов на самочувствие перед записью к врачу анализирует искусственный интеллект — чат-бот Денис. Он собирает информацию и предлагает записаться к нужному специалисту, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Чат-бот Денис не только предварительно собирает жалобы на самочувствие пациента, но и предлагает записаться к нужному специалисту. Важно, что собранные данные отображаются в электронной медкарте, и специалист может ознакомиться с ними перед приемом пациента. Благодаря этому, врач не тратит лишнее время на заполнение истории болезни и может уделить больше внимания непосредственно пациенту. Мы запустили чат-бот в январе 2024 года, и за это время он обработал более 400 тыс. жалоб», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сервис доступен при записи к врачу по таким специальностям, как хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другим. Оформить запись пациент может в чат-боте в Telegram по ссылке. Сначала искусственный интеллект проведет опрос и выяснит жалобы: температура, головная боль, слабость и другие симптомы. При необходимости система задаст уточняющие вопросы. Всю информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту. Заполнение анкеты не займет много времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.