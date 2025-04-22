Чат-бот Денис собрал 530 тыс жалоб на здоровье перед записью к врачу Подмосковья

В Московской области записаться к врачу можно с помощью чат-бота Денис. Он собирает жалобы пациентов на здоровье, анализирует их и предлагает записаться к нужному специалисту, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Врач видит собранные чат-ботом Денис жалобы, так как они отображаются в электронной медкарте пациента. Благодаря этому врач может больше времени и внимания уделить непосредственно пациенту. Чат-бот Денис начал работу в 2024 году и за это время собрал почти 530 тыс. жалоб», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сервис доступен при записи к врачу по следующим специальностям: хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другим. Оформить запись пациент может в чат-боте в Telegram по ссылке. Сначала искусственный интеллект проведет опрос и выяснит жалобы: температура, головная боль, слабость и другие симптомы. При необходимости система задаст уточняющие вопросы. Всю информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту. Заполнение анкеты не займет много времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.