Чат-бот Денис помог жителям Подмосковья записаться 600 тыс раз

Жители Московской области более 600 тыс. раз записались к врачу с помощью чат-бота «Денис» в мессенджере MAX. Сервис работает с конца прошлого года и позволяет оформить прием, продлить рецепт и закрыть больничный, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области записаться на очный или телемедицинский прием к врачу можно через чат-бот «Денис» в мессенджере MAX. С его помощью также доступно продление электронного рецепта на льготное лекарство, получение справки и закрытие больничного листа. Сервис синхронизирован с системой ЕМИАС, а все созданные записи отображаются в личном кабинете на региональном портале Госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.