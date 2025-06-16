Частое желание убраться дома может оказаться психическим расстройством

Для начала, по мнению эксперта, стоит насторожиться, если уборка занимает более трех часов в день и становится основным видом деятельности. Более того, у людей с данным расстройством есть привычка натирать все до блеска. Также тревожить должны постоянные мысли об уборке.

«Если человек с расстройством чистоты видит где-то грязь, то у него очень часто возникает тревога, неконтролируемая паника, а иногда даже агрессия. Как правило, очень часто такие люди занимаются уборкой утром и ближе к вечеру, то есть убираются два раза в день», — добавил специалист.

Эти признаки в совокупности могут говорить о том, что у человека имеется расстройство. Среди причин Лунюшин назвал перфекционизм, страх осуждения. Повышенный уровень тревожности также может считаться причиной. Во время уборки люди отвлекаются и чувствуют, что контролируют процесс.

Глубокий стресс также может привести к расстройству, так как уборка занимает время и позволяет расслабиться. Другой причиной выделяют излишнюю дисциплинированность родом из детства.