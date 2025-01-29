Чаще всего подмосковные доноры имели вторую группу крови в 2024 году

Каждый раз доноры приходят в службу крови Подмосковья с желанием помочь совершенно незнакомому человеку, отдать частичку себя во имя жизни пациентов. В 2024 году среди доноров чаще встречались мужчины (61% от общего числа доноров). Самой часто встречающейся была вторая группа крови (35%), затем первая, третья и четвертая группа. 82% среди доноров всех групп крови были доноры с положительным резус-фактором, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Радостно отметить, что количество донаций в нашем регионе ежегодно возрастает. Мы благодарим всех доноров за то, что вы находите время прийти в службу крови Московской области, поделиться теплом своей души, подарить улыбку и спасти человеческую жизнь», — сказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

В общей статистике по всем возрастам, оказалось, что большую часть среди доноров занимают люди от 26 до 45 лет (62 от общего числа доноров). За ними следуют доноры от 46 до 60 лет, а затем молодежь от 18 до 25 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.