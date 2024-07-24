«Час здравоохранения» прошел в Щелковской больнице

В рамках мероприятия были разобраны поступившие за прошедшую неделю обращения от жителей. Динамика жалоб в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижается.

«В этом большая заслуга всего коллектива и нового сервиса — «горячая линия» главного врача, где можно в круглосуточном режиме задать любой волнующий вопрос медицинскому работнику по телефону или QR коду. Сам воспользовался новшеством, заполнил форму, оставил контактные данные и достаточно оперативно получил ответ на свой вопрос», — рассказывает заместитель главы Нодар Бощеван.

Также в рамках встречи наметили проведение совместных встреч с представителями старшего поколения, как только все завершат свои дачные хлопоты.

Напомним, что в Щелковской больнице работает горячая линия главного врача: 8 (991) 573-96-20 или 8 (498) 602-03-59 (доб. 18 002) режим работы (пн-пт с 9:00 до 18:00).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.