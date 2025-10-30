Чай, какао, яблоки и ягоды защищают сосуды

Как уточняет The Journal of Physiology, современный человек много времени проводит в сидячем положении, что негативно сказывается на гибкости артерий и повышает вероятность развития болезней сердца и сосудов. Даже небольшая потеря эластичности сосудов значительно увеличивает риск возникновения инфаркта миокарда или острого нарушения мозгового кровообращения.

В ходе исследования специалисты распределили 40 участников с разным уровнем физической активности на группы и дали им шоколадный напиток с различным содержанием флавоноидов.

После двухчасового периода сидячей работы у тех, кто пил какао с высокой дозой этих веществ, состояние кровеносных сосудов осталось почти без изменений, тогда как в группе с низким содержанием этих веществ параметры артериальной упругости заметно снизились.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.