Быстрые методы: врач рассказала об опасности маскировки симптомов ОРВИ

Врач общей практики Татьяна Боброва заявила, что любые заболевания, в том числе инфекции верхних дыхательных путей, простуды и любые вирусы, следует полноценно лечить, а не просто маскировать симптомы, а народные методы могут обернуться дополнительным проблемами, сообщает Газета.ru .

«„Быстрые“ методы направлены именно на то, чтобы как можно скорее поставить человека на ноги. Увы, простуда при этом никуда не исчезает. Наоборот, течение болезни усугубляется, а риск развития осложнений, например синусита, отита, бронхита, становится выше», — сказала доктор.

По ее словам, популярные народные средства, например, горячие ингаляции могут обернуться ожогами дыхательных путей и особенно у детей.

Кроме того, чрезмерное употребление меда, лимона или имбиря могут спровоцировать аллергию и раздражение слизистой оболочки желудка. Парение ног врачи не рекомендуют при температуре и проблемах с сердечно-сосудистой системой.