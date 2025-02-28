Быстрые методы: врач рассказала об опасности маскировки симптомов ОРВИ
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Врач общей практики Татьяна Боброва заявила, что любые заболевания, в том числе инфекции верхних дыхательных путей, простуды и любые вирусы, следует полноценно лечить, а не просто маскировать симптомы, а народные методы могут обернуться дополнительным проблемами, сообщает Газета.ru.
«„Быстрые“ методы направлены именно на то, чтобы как можно скорее поставить человека на ноги. Увы, простуда при этом никуда не исчезает. Наоборот, течение болезни усугубляется, а риск развития осложнений, например синусита, отита, бронхита, становится выше», — сказала доктор.
По ее словам, популярные народные средства, например, горячие ингаляции могут обернуться ожогами дыхательных путей и особенно у детей.
Кроме того, чрезмерное употребление меда, лимона или имбиря могут спровоцировать аллергию и раздражение слизистой оболочки желудка. Парение ног врачи не рекомендуют при температуре и проблемах с сердечно-сосудистой системой.