Букет расстройств: стало известно, чем опасна частая тревожность

Как отметила эксперт, тревога является предупреждением об опасности, но иногда случается так, что механизм выходит из строя и срабатывает слишком часто. В такой ситуации важно вовремя отреагировать и оценить свое состояние.

По мнению Ульяниной, тревожность может оказаться полезной фишкой для жизни, но если она выходит за рамки нормального, может развиться целый букет расстройств. Например, это может быть генерализованное тревожное расстройство.

«Это общее фоновое состояние тревоги, которое тебя беспокоит постоянно, которое существует в виде автоматических, навязчивых, неконтролируемых мыслей, приводящих тебя в ситуацию, как будто бы ты как в белка в колесе», — заявила специалист в эфире радио Sputnik.