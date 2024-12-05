Будущим мамам Подмосковья пояснили, можно ли на 100% точно определить пол малыша

Один из самых частых вопросов, который задают будущие родители акушеру-гинекологу, — пол ребенка. В МОНИИАГ рассказали, как и когда можно узнать пол ребенка и насколько эта информация будет достоверна. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Современные медицинские технологии позволяют будущим родителям узнать пол ребенка задолго до его рождения. Это возможно как с помощью ультразвукового исследования, так и путем генетического анализа крови беременной. Однако информативность каждого из этих методов зависит от срока беременности.

Несмотря на то, что наиболее частым способом определения пола будущего ребенка является УЗИ, его все же нельзя назвать абсолютно точным: на результаты исследования могут повлиять и разрешающая способность техники, и положение плода в утробе во время исследования. Не поможет этот метод и на самых ранних сроках беременности.

Достоверное описание вторичных половых признаков плода можно получить на сроке более 20 недель беременности, но значительно раньше и точнее ответ на этот вопрос даст генетический анализ по крови. Диагностическая точность его выше 99%.

Кроме того, узнать, какого пола плод, позволяет неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), который назначается будущим мамам в случае подозрений на наличие хромосомных аномалий плода. Однако при выполнении НИПТ по желанию будущих родителей также может быть определен и пол ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.