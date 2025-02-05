Будущим мамам Королева расскажут о мягких родах в среду

«На нашей лекции обсудим гормональную природу родов и роль правильной техники дыхания. Также поговорим о том, что создает трудности в родах и тормозит родовую деятельность. Отдельно остановимся на вопросе значимости присутствия партнера в родах и как на самом деле необходимо помогать женщине. А также разберем, какие условия нужно учесть, чтобы роды были мягкими. В связи с этим, хочу особо подчеркнуть важность присутствия на нашей лекции мужчин, панирующих стать партнерами в родах», — сказала Анжелика Бинкина.

Занятие состоится в конференц-зале на 2 этаже родильного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. 30, с 15:30 до 16:30. Предварительная регистрация не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.