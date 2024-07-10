Будущим мам Подмосковья расскажут об услуге «Рождение ребенка» в среду

«По многочисленным просьбам, в этом потоке нашей «Школы мам» мы возобновили занятия с сотрудником ЗАГС. На данной лекции будут подробно рассмотрены вопросы, связанные с регистрацией рождения малыша и выдачей справки для оформления пособия, порядок оформления полиса ОМС на ребенка и его прикрепление к поликлинике. Также поговорим о постановке ребенка в детский сад, об оформлении подарка от губернатора Московской области, о присвоении ИНН и СНИЛС и многом другом. Убеждена, будет интересно всем», — сказала организатор «Школы мам» в Королеве, психолог Анжелика Бинкина.

Занятие состоится в конференц-зале на 2 этаже Королевского родильного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. 30 с 15:30 до 16:30. Предварительная регистрация не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.