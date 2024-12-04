Будущих медиков приглашают заключить договоры на целевое обучение в Подмосковье

Студенты Московского областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор с последующим трудоустройством в одну из подмосковных медорганизаций. Такая возможность доступна обучающимся 1-4 курсов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Кроме того, студенты-участники получают от медучреждения стипендию во время обучения. После выпуска они выходят на работу в медорганизацию на срок не менее 3 лет. Такая программа дает студентам уверенность в своем будущем, так как после выпуска их ждет гарантированное трудоустройство, а регион — новые кадры.

Также для поддержки молодых специалистов в Подмосковье предусмотрена ежемесячная доплата. Для молодых специалистов со средним медицинским образованием — это 7 тыс. рублей, которые выплачиваются в течение 3 лет.

В Московском областном медицинском колледже обучение проводится по таким специальностям, как «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.