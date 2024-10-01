Будущих мам Подмосковья приглашают посетить МОНИИАГ 5 октября

5 октября в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского пройдет мероприятие для пациентов, в рамках которого будущие мамы и их семьи смогут познакомиться с врачами-акушерами-гинекологами, неонатологами и анестезиологами-реаниматологами института, а также задать все интересующиеся вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Так получилось, что наша встреча совпала по дате с замечательным праздником, Днем Учителя. У наших посетителей в этот день также будет счастливая возможность получить важные и полезные знания от профессионалов одного из легендарных медицинских учреждений нашей страны. Со своей стороны, просветительскую функцию мы считаем очень важной и нужной», — сказал директор МОНИИАГ, главный внештатный акушер-гинеколог МЗ РФ Роман Шмаков.

Впервые за время проведения подобных встреч среди его лекторов будет врач-хирург, который подробно расскажет будущим мамам о секретах восстановлении после родов. Важным событием встречи станет открытие новой выписной комнаты в стенах МОНИИАГ. В ней расположится настоящая фото-студия, в которой будущие родители смогут подготовиться к фото-сессии, переодеть малыша и сделать лучшие фотографии вместе с новым членом семьи. Гостей мероприятия ждет угощение и приятные сюрпризы от организаторов. Самые маленькие участники смогут провести время за игровым столом.

Мероприятие бесплатное, но требует регистрации, которая доступна через социальные сети и официальный сайт МОНИИАГ. Количество мест ограничено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.