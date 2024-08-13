Будущие родители Реутова получают новые знания в «Школе мам»

На протяжение двух лет в городском округе Реутов проходят занятия в «Школе мам». Еженедельно по вторникам в 14:00 двери женской консультации открываются для тех, кто хочет знать больше о своем прекрасном положении и о том, как ухаживать за новорожденным малышом, передает пресс-служба администрации городского округа.

Будущие мамы, папы, бабушки и дедушки задают вопросы и получают квалифицированные ответы от практикующих специалистов.

Посетители школы отмечают: такие занятия очень важны. Это намного полезнее, чем искать информацию по крупицам в сети. В конце концов, будущие мамы часто испытывают стресс именно от непонимания происходящих с ними процессов, особенно, если беременность — первая.

Обсуждают не только вопросы здоровья, но и отношения в семье, подготовку к родам и другие полезные темы.

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