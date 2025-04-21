Будущие мамы из Мытищ могут пройти скрининг

Врачи Мытищинской больницы советуют будущим мамам начинать заботиться о здоровье своего малыша еще до его рождения. В двух женских консультациях городского округа Мытищи открыты кабинеты антенатальной охраны плода, где можно пройти пренатальный скрининг — исследование, которое рекомендуется проводить в первом и втором триместрах беременности. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К специалистам Мытищинской больницы могут обратиться будущие мамы не только из городского округа, но и со всего Подмосковья.

«Скрининг первого триместра беременности — комплексное исследование, которое включает в себя ультразвуковую диагностику, а также забор крови на определение ряда биохимических параметров. Скрининг проводится на сроке беременности с 11 недель по 13 недель 6 дней включительно. Все исследования делают в один день. С 19 по 21 неделю проводится скрининг второго триместра беременности», — отметила заведующая женской консультацией № 1 Алена Васина.

Кабинеты антенатальной охраны плода работают: в женской консультации № 1 по адресу: улица Коминтерна, д. 24. в женской консультации № 2 по адресу: улица Юбилейная, д. 26.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.