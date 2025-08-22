Бронхолитики: Врач рассказала, чем нельзя лечить астму

Аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии РМАНПО доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева рассказала, чем может быть опасно использование только бронхолитиков при лечении астмы, сообщает «Газета.ru» .

Действительно, пациенты для снятия симптомов астмы часто пользуются только бронхолитиками без ингаляционных глюкокортикостероидов. Такой подход может привести к неприятным последствиям. Например, сальбутамол, фенотерол, фенотерол плюс ипратропия бромид, по мнению Ненашевой, может стать большой ошибкой.

«Несмотря на внедрение современных препаратов и подходов к терапии астмы, многие россияне продолжают лечить заболевание с помощью быстродействующих бронхолитических ингаляторов. Они снимают симптомы, но не устраняют воспаление, что может привести к ухудшению состояния в долгосрочной перспективе», — объяснила врач.

Ненашева также поделилась, что с 2025 года каждый пациент, даже с легкой формой астмы, будет получать комбинированное лечение с ингаляционными глюкокортикостероидами. Такой подход является основой для эффективного лечения бронхиальной астмы, контроля над воспалительными процессами и предотвращения обострения.