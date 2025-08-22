Бронхолитики: Врач рассказала, чем нельзя лечить астму
Фото - © Unsplash.com
Аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии РМАНПО доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева рассказала, чем может быть опасно использование только бронхолитиков при лечении астмы, сообщает «Газета.ru».
Действительно, пациенты для снятия симптомов астмы часто пользуются только бронхолитиками без ингаляционных глюкокортикостероидов. Такой подход может привести к неприятным последствиям. Например, сальбутамол, фенотерол, фенотерол плюс ипратропия бромид, по мнению Ненашевой, может стать большой ошибкой.
«Несмотря на внедрение современных препаратов и подходов к терапии астмы, многие россияне продолжают лечить заболевание с помощью быстродействующих бронхолитических ингаляторов. Они снимают симптомы, но не устраняют воспаление, что может привести к ухудшению состояния в долгосрочной перспективе», — объяснила врач.
Ненашева также поделилась, что с 2025 года каждый пациент, даже с легкой формой астмы, будет получать комбинированное лечение с ингаляционными глюкокортикостероидами. Такой подход является основой для эффективного лечения бронхиальной астмы, контроля над воспалительными процессами и предотвращения обострения.