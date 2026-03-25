Британка потеряла желчный пузырь после уколов для похудения

Жительница Великобритании Тэмми Даунинг едва не умерла после сочетания препарата для похудения с алкоголем, а позже лишилась желчного пузыря, сообщает «Царьград» .

44-летняя британка рассказала, что раньше уже делала инъекции для снижения веса, а затем решила перейти на более дешевый препарат. Спустя две недели после начала приема у нее произошел тяжелый приступ: женщина потеряла сознание и перестала дышать.

Родственники начали реанимацию и поддерживали ее до приезда медиков. Врачи предположили, что причиной могло стать одновременное употребление лекарства и алкоголя, который усилил побочные эффекты.

Позже Даунинг начала принимать другой препарат для похудения. После этого у нее появились сильные боли, и врачи приняли решение удалить желчный пузырь.

Теперь женщина признается, что предпочла бы жить с лишним весом, чем снова рисковать жизнью ради подобных средств, и призывает других быть осторожнее при использовании препаратов для снижения веса.

