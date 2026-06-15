Бригады скорой в Подмосковье получили 750 новых планшетов

Бригады Московской областной станции скорой помощи оснастили 750 новыми планшетами российского производства. Устройства заменили устаревшую технику и позволяют вести весь цикл работы с вызовом в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новые планшеты позволяют медикам оперативно получать информацию о вызове, поддерживать связь с диспетчерской службой и быстрее принимать решения в экстренных ситуациях. Оборудование охватывает весь процесс — от приема вызова до его закрытия.

«Для оснащения бригад мы закупили 750 планшетов российского производства. Новые устройства позволяют медикам оперативно получать информацию о вызове, поддерживать связь с диспетчерской службой и быстрее принимать решения в экстренных ситуациях», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Планшеты интегрированы с системой «103», что обеспечивает обмен данными между диспетчером и бригадой и позволяет отслеживать статус вызова в режиме реального времени. Устройства поддерживают телефонную связь и содержат справочную базу с клиническими рекомендациями и алгоритмами оказания помощи.

Для удобства работы планшеты помещены в ударопрочные чехлы и оснащены креплениями для надежной фиксации. Также предусмотрена тревожная кнопка, с помощью которой бригада может незаметно вызвать полицию при возникновении угрозы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.