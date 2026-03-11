Боты накручивают отзывы врачам частных клиник в России

Порталы с рейтингом врачей частных клиник заполонили боты, которые пишут заказные комментарии. Они за деньги накручивают «звезды» и позитивные отзывы специалистам, сообщает Baza .

В Сети есть площадки, которые продают положительное отзывы на докторов в частных клиниках. Стоимость одного составляет от 500 рублей за пять звезд и небольшой текстовый комментарий.

За отзыв с большим количеством деталей просят от 850 до 1,1 тыс. рублей. В цену входит оставление комментария на основе правил модерации.

Иногда исполнитель может даже приложить документы — чеки, выписки и рецепты. Такие отзывы проходят модерацию почти всегда.

Сервисы по продаже отзывов для врачей частных клиник весьма популярны. Клиенты часто обращают внимание именно на них при выборе доктора.

