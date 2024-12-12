Больше половины жителей Балашихи вакцинировались от гриппа

В городском округе завершилась прививочная кампания против гриппа. За 3 месяца вакцинировались более 285 тысяч балашихинцев разного возраста, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По словам главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова, план прививочной кампании выполнен на 100 процентов. Эпидемия гриппа округу не грозит.

«В этом эпидсезоне прививку от гриппа получили почти 220 тысяч взрослых и более 65 тысяч детей и подростков. Таким образом, в округе привито не менее 60 процентов населения. Можно говорить о формировании коллективного иммунитета: чем больше людей привито, тем он сильнее», — рассказал Михаил Антипов.

Балашихинцы традиционно проходили вакцинацию в поликлинике и мобильном медицинском комплексе. В этом сезоне в передвижном медкомплексе почти 2 тысячи человек привились от гриппа и свыше 400 — от пневмококковой инфекции. Жителей старше 18 лет прививали одной из вакцин — Совигрипп, Флю-м или Гриппол плюс. Детям от 6 месяцев ставили Ультрикс-квадри или Совигрипп.

Специалисты рекомендуют каждый год вакцинироваться, поскольку вирус постоянно мутирует и вакцина «обновляется». Без иммунизации у взрослого человека грипп может привести к осложнениям — бактериальной и вирусной пневмонии, миокардиту, менингиту, обострению легочных заболеваний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.