«Больше не задыхаюсь»: как изменилась жизнь женщины после уменьшения груди

Жительница США с огромным бюстом приняла решение сделать операцию по его уменьшению. 30-летняя Кэмерон Лайт рассказала, что после уменьшения седьмого размера груди ее жизнь стала лучше: она перестала задыхаться при подъеме из лежачего положения, сообщает «Царьград» со ссылкой на People.

Как отметила женщина, проблемы из-за большого размера груди начались у нее еще в школьные годы. В университетский период ее бюст уже весил несколько килограммов, являясь источником непрекращающихся болезненных ощущений. Были периоды, когда она рыдала в ванной комнате перед своим молодым человеком, пытаясь объяснить, насколько невыносимо носить на себе эту тяжесть.

Лайт долго откладывала операцию. Основными препятствиями были существенные финансовые затраты, а также вопросы, связанные с возможным будущим материнством, и риск утраты способности к грудному вскармливанию. Медики также предостерегали, что если сделать редукцию в молодом возрасте, впоследствии может понадобиться еще одна коррекция. После рождения ребенка положение дел усугубилось — размер груди увеличился до 42G, и, по выражению самой Кэмерон, она «практически доставала до пупка».

Лайт отмечает, что со временем она смирилась с регулярным дискомфортом: воспалениями на коже, болями в позвоночнике, сложностями в выборе гардероба, необходимостью маскировать свою фигуру и носить сразу несколько бюстгальтеров для снижения нагрузки.

Перенеся операцию, пациентка ощутила кардинальное улучшение. Она стала меньше храпеть, у нее пропала изжога, и она перестала задыхаться, когда вставала. В настоящее время Кэмерон находится на этапе реабилитации и утверждает, что впервые за долгое время чувствует себя раскрепощенной и уверенной в себе.

