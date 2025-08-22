Больницы Подмосковья получили новое оборудование для микрохирургических операций

В Наро-Фоминскую, Пушкинскую клиническую больницу имени профессора Розанова В.Н. и МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского поступили 4 новых микроскопа для проведения микрохирургических операций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Новые операционные микроскопы позволяют хирургам непосредственно во время вмешательства получать изображение высокой четкости при многократном увеличении, что важно для эффективности лечения. На закупку 4 единиц оборудования было направлено более 90 млн рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новая медтехника поступила в травматологические отделения Пушкинской и Наро-Фоминской больниц, а также в отделение челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ. В Наро-Фоминске микроскоп установлен в Селятинском подразделении.

«Это уникальное оборудование, теперь помощь для наших пациентов выйдет на принципиально другой уровень. Микроскоп увеличивает изображение операционного поля, позволяя хирургам с высокой точностью восстанавливать поврежденные нервы, сосуды и сухожилия. Благодаря этому оборудованию, наши врачи смогут проводить сложнейшие операции по реплантации оторванных пальцев, восстановлению двигательной функции кисти после тяжелых травм и лечению различных заболеваний, таких как синдром карпального канала», — подчеркнул заведующий отделением травматологии Селятинского подразделения Наро-Фоминской больницы Тавриз Аббасов.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.