Больницы Подмосковья получили 90 единиц офтальмологического оборудования в 2025 г

Медицинские организации Московской области продолжают получать современное оборудование, в том числе офтальмологическое. Оно необходимо для диагностики и лечения различных заболеваний органов зрения. Это ретинальные камеры, хирургические системы, различные лазеры и другая медицинская техника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Для качественной диагностики и высокоэффективного лечения заболеваний мы продолжаем оснащать наши медицинские организации современной медтехникой. С начала года поставили уже 90 единиц офтальмологического оборудования на сумму почти 260 мл рублей. До конца года поступит еще 38 единиц такой техники», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Медтехника поступила в 20 больниц Подмосковья, в том числе Видновскую, Одинцовскую, Люберецкую, Дмитровскую, Химкинский и другие, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

Оборудование закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.