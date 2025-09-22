Больницы Подмосковья получили 16 передвижных рентген-аппаратов с начала года

В больницы Московской области продолжает поступать современное диагностическое оборудование, в том числе передвижные рентгеновские аппараты. Они позволяют провести пациенту рентген-диагностику непосредственно в палате, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Передвижные рентген-аппараты применяются для выполнения исследований пациентам с ограниченной подвижностью, например, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, травматологии. В этом году мы закупили для больниц 18 единиц такого оборудования на сумму более 153 млн рублей, из них 16 уже поступили и используются в работе медицинскими специалистами», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование поступило в 11 медорганизаций: в Долгопрудненскую, Клинскую, Одинцовскую, Пушкинскую, Орехово-Зуевскую, Коломенскую, Щелковскую, Луховицкую, Домодедовскую, а также Московский областной и Наро-Фоминский перинатальные центры.

«В нашу больницу поступили 2 цифровых передвижных рентгеновских аппарата. Наши врачи уже оценили возможность анализа цифровых снимков, увеличение, перемещение снимка по экрану и много других манипуляций. Это позволяет полностью автоматизировать работу по описанию снимка, подготовке заключения, а также значительно сократить время выполнения рентгеновских исследований», — добавила главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская.

Аппараты цифровые, снимок автоматически направляется в кабинет врача-рентгенолога. Описание исследования отображается в электронной медкарте пациента. Медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.