Больницы Подмосковья получат 351 монитор для слежки за состоянием пациента

В медицинские организации Московской области в этом году поступит новое медицинское оборудование, позволяющее врачам отслеживать состояние находящихся на лечении — мониторы пациента. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Медтехника закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Мониторы необходимы для отслеживания основных показателей жизнедеятельности пациентов, в том числе находящихся в крайне тяжелом состоянии. С их помощью врачи наблюдают за пульсом, артериальным давлением, температурой, концентрацией кислорода в крови и другими важными показателями. В этом году мы закупили для наших больниц 351 единицу мониторов пациента на общую сумму 225 млн рублей, из них уже поставили в медорганизации 115 аппаратов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование поступит в 22 больницы Подмосковья, в том числе в Видновскую, Долгопрудненскую, Коломенскую, Луховицкую, Одинцовскую и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.

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