Больницы Одинцовского округа получили 13 единиц оборудования для эндоскопии

В числе поступившей техники — специализированные стойки, эндовидеоскопические комплексы, эндоскопы и видеобронхоскоп. Оборудование разместили в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации и местной больнице на Пролетарской улице в Звенигороде, а также в медучреждениях в Старом городке и Одинцово.

Современная техника позволяет своевременно и с высокой точностью выявлять эрозии, язвы, участки атрофии или метаплазии внутренних органов, обнаруживать новообразования на ранних стадиях и уточнять причины тревожных симптомов. С ее помощью врачи также могут брать небольшие образцы тканей для гистологического анализа.

Всего в 2026 году 40 медицинских организаций Московской области получили 230 единиц оборудования для эндоскопии стоимостью свыше 2 млрд рублей. Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.