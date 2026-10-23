Больницы Одинцовского округа получили 13 единиц оборудования для эндоскопии
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Медучреждения Одинцовской областной больницы получили 13 единиц нового эндоскопического оборудования для диагностики и малоинвазивных вмешательств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В числе поступившей техники — специализированные стойки, эндовидеоскопические комплексы, эндоскопы и видеобронхоскоп. Оборудование разместили в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации и местной больнице на Пролетарской улице в Звенигороде, а также в медучреждениях в Старом городке и Одинцово.
Современная техника позволяет своевременно и с высокой точностью выявлять эрозии, язвы, участки атрофии или метаплазии внутренних органов, обнаруживать новообразования на ранних стадиях и уточнять причины тревожных симптомов. С ее помощью врачи также могут брать небольшие образцы тканей для гистологического анализа.
Всего в 2026 году 40 медицинских организаций Московской области получили 230 единиц оборудования для эндоскопии стоимостью свыше 2 млрд рублей. Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.