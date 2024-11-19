Больница в Клину получила более 200 единиц медоборудования в 2024 году

Новая медтехника в количестве 207 единиц на общую сумму около 301 млн рублей поставлена в Клин с начала года в рамках мероприятий государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья на 2023–2027 годы». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главный врач Клинской городской больницы Ольга Стебловская отметила, что новая медицинская техника поступает во все отделения больницы.

В неонатальное отделение — инкубаторы и аппараты ИВЛ, в реанимационное отделение — наркозно-дыхательные аппараты, в хирургическое отделение — радионож и лазерный скальпель, в отделении эндоскопии — видеогастроскопы.

В больницу также поставлена новая медицинская мебель — почти 80 единиц функциональных медицинских кроватей для лежачих пациентов.

«Самым долгожданным и дорогостоящим приобретением 2024 года стал аппарат МРТ, которого в Клинской больнице не было никогда, что расширяет возможности диагностики в Клину как для пациентов больницы, так и для пациентов поликлинического профиля», — подчеркнула Ольга Стебловская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе.

Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.