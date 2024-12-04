Больница в Дубне стала медучреждением третьего уровня

Дубненская больница стала медучреждением третьего уровня. Это позволит обеспечивать жителей наукограда и пациентов из соседних муниципалитетов специализированной и высокотехнологичной медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В структуре учреждения круглосуточный стационар более чем по 12 профилям. Это хирургия, травматология, урология, онкология, терапия, гемодиализ, эндоскопия, педиатрия, акушерство и гинекология, реабилитация, гериатрия, офтальмология и другие отделения для оказания различных видов помощи. Больница имеет мощную инструментально-диагностическую базу, высокие технические возможности, амбулаторно-поликлиническое звено, в составе которого взрослые и детские поликлиники, передвижной мобильный комплекс, фельдшерско-акушерские пункты. Работает роддом и женская консультация. В штате учреждения трудятся более 350 врачей-специалистов. В перспективе — открытие на базе Дубненской больницы центра амбулаторной-онкологической помощи (ЦАОП).

«Наша больница вышла на новую трехуровневую систему оказания помощи, включая высокотехнологичную. Объединяя усилия и применяя комплексный подход к лечению, команда наших врачей-специалистов проводит высокоточную диагностику, широкий спектр оперативного лечения, включая сложные операции, используя передовые технологии и новейшие методики. Мы всегда рядом, чтобы обеспечить каждому пациенту качественное и своевременное лечение, оказать поддержку и окружить заботой», — сказал главный врач Игорь Давронов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.