Больница Реутова стала площадкой для федерального проекта «Здравконтроль»

Центральная клиническая больница Реутова стала базой для проведения практического модуля Первой всероссийской школы общественного контроля. В рамках федерального проекта «Здравконтроль» город посетила делегация, состоящая из представителей Общественной палаты РФ и Московской области, а также 36 студентов ведущих вузов страны — будущих общественных инспекторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Целью визита стала оценка качества оказания медицинской помощи, условий пребывания пациентов и доступности среды в учреждениях здравоохранения. Визит в Реутов стал частью масштабной образовательной программы, которая реализуется в 49 регионах России. Проект направлен на подготовку нового поколения активных граждан — «молодых лидеров изменений», которые смогут профессионально участвовать в решении социальных вопросов, в том числе в сфере здравоохранения.

Пройдя теоретический курс, участники школы перешли к практике, чтобы изнутри увидеть работу медицинских организаций и научиться применять полученные знания. В ходе проверки участники детально изучили работу нескольких ключевых подразделений больницы. В приемном отделении стационара они оценили маршрутизацию экстренных и плановых пациентов, оснащение и соблюдение стандарта «золотого часа» при оказании помощи больным с инфарктами и инсультами. Особо приятное впечатление на инспекторов произвело хирургическое отделение: недавно отремонтированные двухместные палаты оснащены современными стеклопакетами, жалюзи, телевизорами, холодильниками и отдельными санузлами с душевыми кабинами, что создает высокий уровень комфорта для пациентов. Высокую оценку получила и детская поликлиника.

Несмотря на расположение на первом этаже жилого дома, она полностью соответствует современным требованиям: выполнен ремонт по стандарту Минздрава, обеспечена безбарьерная среда с пандусами, автоматическими дверями и кнопками вызова. Участники отметили удобную систему самозаписи к узким специалистам, наличие администратора у инфомата и хорошо оборудованный кабинет неотложной помощи. Внимание было уделено чистоте, понятной навигации, работе гардероба и наличию теплой колясочной.

По итогам визита организаторы выразили благодарность руководству больницы за открытость и высокий уровень организации работы. Студенты проявили большой интерес, задавали вопросы и получили уникальный практический опыт, который станет основой их будущей деятельности в качестве общественных инспекторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.