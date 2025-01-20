Больница Коломны приглашает доноров со II отрицательной группой крови

Отделение переливания крови Коломенской больницы приглашает жителей со II отрицательной группой крови стать донорами для пациентов, проходящих лечение в медучреждении. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благодаря отзывчивости доноров нам удается держать запас крови под контролем, но в данный момент на госпитализацию поступило большое количество пациентов с группой A (II) Rh (-), поэтому нам необходимо оперативно увеличить запас именно такой крови. Приглашаем жителей Коломны принять участие в важной миссии и помочь докторам в спасении пациентов», — сказала заместитель главного врача Коломенской больницы по медицинской части Ольга Миронова.

Переливание крови — это важнейшая процедура, которая часто требуется при хирургических вмешательствах, травмах, а также для лечения различных заболеваний. Получить дополнительную информацию и записаться на кроводачу в удобное время можно по телефону отделения переливания крови: 8 (496) 612-34-74 с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.