Больница Электростали пополнилась новым современным оборудованием

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Московской области» национального проекта «Здравоохранение» в Электростальскую больницу регулярно поступает новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Современная медицина немыслима без высокотехнологичного оборудования. Электростальская больница располагает передовым диагностическим оборудованием, обеспечивающим высокую точность и надежность медицинских исследований для пациентов. Лаборатория оснащена современными автоматизированными анализаторами, позволяющими получить точный результат в кратчайшие сроки и принимать решения по лечению в режиме реального времени. Общий анализ мочи, например, выполняется на автоматической станции. Для каждого образца производится автоматическое определение цвета и прозрачности. Биохимические анализаторы в нашей лаборатории применяются в широком диапазоне исследований: определение ферментов, субстратов, липидов, электролитов других тестов в сыворотке, плазме, моче и спинномозговой жидкости», — рассказала врач-эпидемиолог Электростальской больницы, Ольга Силенова.

Улучшение диагностики — это не просто медицинская необходимость, но и важный шаг к повышению безопасности пациентов.

Оборудование поступает как для лечебных, так и для диагностических целей, что не менее важно. Медицинское диагностическое оборудование создает необходимую информационную основу для выбора эффективных методов лечения и во многом определяет качество и своевременность медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.