Больница Дубны совместно с Минздравом запустила проект «Построй карьеру с нами»

Те, кто планирует связать жизнь с медициной и уже работает в ней, собрались в Дубненской больнице, чтобы познакомиться с направлениями обучения в Ивановском государственном медицинском университете. Он стал первым вузом в проекте «Построй карьеру вместе с нами», который больница организовала совместно с министерством здравоохранения Московской области: будущим специалистам окажут поддержку при поступлении и обучении, а после — в трудоустройстве в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я хочу стать врачом, пластическим хирургом. Занимаюсь сама, думаю насчет целевого направления», — пояснила участница встречи, ученица школы № 7 Милана Сорокина.

На встречу пришли не только школьники, но сотрудники Дубненской больницы, которые думают продолжать обучение. Представители университета рассказали об особенностях приема и направлениях, на которые можно поступить. Кроме классических специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» «Стоматология» в этом году добавились «Клиническая психология», Медицинские биохимия и биофизика. Позже в рамках проекта «Построй карьеру вместе с нами» студенты из Иванова приедут в Дубну, чтобы познакомиться с больницей, оборудованием и городом. Сначала в рамках экскурсии, но в перспективе они смогут приехать сюда на практику, а после и на работу.

«Развитие системы здравоохранения для Дубны — приоритетная задача. Ежегодно в наши больницы закупается новое современное оборудование. Но без кадров, без медиков, всё это не имеет смысла. Работаем на перспективу, уже сейчас ведем профориентационные встречи с нашими школьниками», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В рамках проекта Дубну посетят представители и других вузов, переговоры об этом уже ведутся. Дубненская больница со своей стороны поддержит студентов, которые приедут на практику или будут учиться по целевому направлению — их учреждение выдает для будущих врачей не первый год.

Для молодых специалистов сейчас реализуются программы «Социальная ипотека Московской области», «Приведи друга», компенсации за аренду жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.