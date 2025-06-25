Болезнь лучше предупредить: жители подмосковной Каширы активно проходят диспансеризацию

В Каширской больнице в рамках программы министерства здравоохранения Московской области проходит программа диспансеризации. С начала года был обследован 14436 человек. Эта работа включала диспансеризацию взрослого населения (ДВН), углубленную диспансеризацию (УДВН) и профилактические медицинские осмотры (ПМО), а также диспансеризацию мужчин и женщин репродуктивного возраста, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Каширские врачи выезжают на предприятия округа для проведения осмотров взрослого населения. В рамках диспансеризации и осмотров врачи выявили основные факторы риска: повышенное давление, избыточный вес и высокие уровни сахара в крови. Благодаря раннему выявлению многие пациенты уже начали получать необходимое лечение.

В 2025 году право пройти бесплатную диспансеризацию имеет каждый, кто родился в 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 и 2007 годах, а также жители старше 40 лет, которым рекомендовано пройти обследование. Для этого достаточно обратиться в регистратуру с паспортом и полисом ОМС.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.