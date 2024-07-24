Более ста жителей Королева задали вопросы на личных приемах руководства городской больницы

Более ста жителей городского округа Королев задали вопросы на личных приемах руководства городской больницы в парках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В летний период руководители Королевской больницы — главный врач, его заместители, заведующие филиалами — ведут прием жителей под открытым небом, в двух городских парках. Такой формат общения очень востребован среди горожан, так как получить консультацию и решить важные вопросы можно без специальной записи, по дороге или во время прогулки.

Сегодня в Центральном городском парке прошла очередная встреча с жителями. Ее провели заведующая филиалом «Юбилейный» Королевской больницы Анна Чуканина и заместитель главного врача по экономическим вопросам Антон Баранов.

На встрече обсудили порядок проведения медицинских обследований и записи к узким специалистам, возможности новых отделений, которые открылись в филиале микрорайона Юбилейный, а также важность своевременной диспансеризации.

Подобные встречи проходят два раза в месяц, в этом году свои вопросы медицинским работникам задали уже более ста человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.