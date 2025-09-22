Более половины жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2025 году

В регионе растет охват профилактическими мероприятиями: только в 2025 году 60% взрослых и детей уже прошли осмотры, сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

«Охват такими мероприятиями ежегодно растет. Так, с 2021 года у нас процент подлежащих диспансеризации жителей с 37% вырос до 70%, и с учетом роста населения Московской области растет и абсолютное число жителей, которые попадают под эти осмотры», — рассказал Забелин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он продемонстрировал слайд с данными по оплаченным счетам, которые выставил территориальный фонд на 15 сентября текущего года.

«И уже мы видим, что 60% взрослых и детей получили данный вид услуги, около 10% осмотров еще находится в процессе формирования. То есть это идет подготовка к подаче счета в территориальный фонд», — отметил он.

Забелин добавил, что совместная задача системы здравоохранения и муниципалитетов — создание условий для привлечения населения на профилактику.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.