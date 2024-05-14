Более четверти всех пациентов НИКИ детства доставляют вертолеты санавиации

14 мая отмечается день санитарной авиации. Сегодня невозможно представить себе работу современного медицинского центра без помощи вертолетов, которыми доставляют пациентов. В отделение анестезиологии и реанимации НИКИ детства вертолетами доставляют более четверти всех пациентов. В основном - это дети из отдаленных округов Подмосковья, а также тяжелые пациенты, которым необходима экстренная медицинская помощь в условиях реанимации, сообщает Минздрав региона.

«Санавиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженного дорожного трафика или большой удаленности больницы. Свыше четверти пациентов отделения анестезиологии и реанимации НИКИ детства доставляют бригады медиков центра медицины катастроф, которые летают на вертолетах санитарной авиации», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации института детства Евгений Скачек.

Важно, что вертолеты могут вылетать даже в темное время суток, благодаря системе «Ночной старт». В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. Всего с начала года санавиация Московской области совершила 198 вылетов, эвакуировав при этом 192 человека, включая 126 детей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.