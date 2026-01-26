Более 900 тыс жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию

В 2025 году свыше 900 тысяч жителей Московской области в возрасте от 18 до 49 лет прошли бесплатную репродуктивную диспансеризацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области от 18 до 49 лет могут пройти бесплатную репродуктивную диспансеризацию по полису ОМС. Женщинам доступны консультация акушера-гинеколога, ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчины получают консультацию уролога и при необходимости направляются на дополнительные обследования, включая спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализы на инфекции.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что забота о репродуктивном здоровье — важный шаг для тех, кто планирует рождение ребенка. Она подчеркнула, что в регионе профилактика становится доступнее и понятнее для жителей.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления, предъявив паспорт и полис ОМС. Записаться на обследование возможно через портал «Здоровье», по телефону 122, с помощью инфомата в поликлинике или через чат-боты в Telegram и МАХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.