Более 90 тыс человек реабилитировались после перенесенных болезней в Подмосковье

Жители Московской области могут бесплатно пройти реабилитацию после перенесенных заболеваний: болезней сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также получившие травмы. Сделать это можно в круглосуточных и дневных стационарных отделениях реабилитации, а также в амбулаторных при поликлиниках. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Реабилитация играет ключевую роль в восстановлении пациента после болезни. Мы проводим масштабную работу по повышению доступности и качества этой помощи. В частности, продолжаем оснащать больницы и поликлиники современным реабилитационным оборудованием. С начала года реабилитацию в Подмосковье прошли более 90 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.