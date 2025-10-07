Более 8,5 тыс выездов совершили медицинские мобильные комплексы в Подмосковье

В Московской области проводятся регулярные выезды мобильных комплексов. Благодаря им, жители региона могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования рядом с домом. Кроме того, во время таких выездов можно пройти вакцинацию от гриппа, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такие выезды необходимы для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий региона. В мобильных комплексах можно не только пройти исследования, но и сделать прививку от гриппа. Всего с начала года было совершено более 8,5 тыс. таких выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили почти 200 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

График выездов мобильных комплексов формируется исходя из потребности населенного пункта. Ознакомиться с ним можно на сайтах медицинских организаций Московской области или в социальных сетях. График выездов мобильных пунктов вакцинации от гриппа размещен на сайте https://mz.mosreg.ru/sobytiya/press-releases/grafik-raboty-mobilnyx-punktov-vakcinacii-ot-grippa-v-oktiabre-2025-goda. Для того, чтобы пройти обследование, предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.