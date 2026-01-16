Более 834 тыс жителей Подмосковья проконсультировались с врачом онлайн в 2025 г

Жители Московской области в 2025 году свыше 834 тысяч раз воспользовались телемедициной для обсуждения результатов диспансеризации с врачом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области пациенты могут получить консультацию врача по итогам диспансеризации дистанционно. Для этого не требуется посещать поликлинику — достаточно воспользоваться телемедицинской консультацией. Врач разъяснит результаты анализов, исследований и даст рекомендации по дальнейшему лечению.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что современные технологии позволяют жителям Подмосковья продлевать электронные рецепты на льготные лекарства, обсуждать итоги диспансеризации и корректировать лечение, не выходя из дома. Телемедицинские консультации доступны также беременным женщинам и детям.

Записаться на консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ», портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.