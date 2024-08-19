Более 8,3 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета

В минувшие выходные жители Московской области могли проверить свое здоровье в 34 городских округах. Выездные бригады врачей работали в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Не все могут найти время, чтобы пройти профосмотр в будни. Для этого мы проводим акцию «Проверь свое здоровье в парке» каждые выходные. Всего с начала лета такой возможностью воспользовались уже более 8,3 тыс. человек, а за прошедшие выходные 541», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.