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Более 82 тыс жителей Красногорска сделали прививку от гриппа в 2024 году

С начала года более 82 тыс. жителей Красногорска сделали прививку от гриппа. Сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в мобильных комплексах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сделать прививку можно в поликлинике по предварительной записи:

на портале «Здоровье»;

по телефону 122;

через чат-бот Денис.

Сделать прививку возможно не только в поликлиниках, но и в мобильных комплексах. Они располагаются вблизи самых оживленных мест в городском округе.

Для вакцинации в мобильном комплексе необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Предварительно медик проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний.

График работы выездных пунктов в городском округе Красногорск:

— ТЦ «Красный кит» (Московская область, г. о. Красногорск, ул. Ленина, дом № 2)

23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября с 8:00 до 16:00.

Вакцинация — защита для вас и окружающих.

Вакцинация является одним из самых эффективных способов защиты от опасных заболеваний. Она не только спасает жизнь и здоровье отдельного человека, но и предотвращает распространение инфекций в обществе.

В Красногорской больнице вы можете пройти вакцинацию от гриппа, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.