Более 817 тыс жителей Подмосковья проверили свое репродуктивное здоровье

В Московской области жители в возрасте от 18 до 49 лет могут проверить свое репродуктивное здоровье. Женщинам доступна консультация акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчины могут получить получают консультацию врача-уролога и при необходимости могут быть направлены на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно заботиться о своем здоровье, в том числе и репродуктивном. В Московской области пройти репродуктивную диспансеризацию можно бесплатно в медучреждениях региона. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 817 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС.

Также записаться на диспансеризацию можно на портале «https://zdrav.mosreg.ru/start», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram МАХ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.