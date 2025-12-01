Более 800 человек в выходные прошли бесплатный онкоскриниг в Подмосковье

«Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи проводятся в регионе каждую последнюю субботу месяца. В ходе мероприятия жителям Подмосковья доступен бесплатный онкоскрининг. В прошедшие выходные свое здоровье проверили 806 человек, из них у 25 заподозрены онкологические заболевания, и они были направлены на более углубленную диагностику», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ходе дня открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи женщины могли пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию/УЗИ молочных желез, а мужчины ПСА-тест на рак простаты. Также была доступна диагностика новообразований кожи, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.