Более 80 тыс женщин Подмосковья прошли бесплатное обследование на ВПЧ

Более 80 тыс. жительниц Московской области прошли бесплатное исследование на вирус папилломы человека (ВПЧ), доступное с 2026 года в рамках репродуктивной диспансеризации. У 438 пациенток подтвердили рак шейки матки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщины в возрасте от 21 до 49 лет могут бесплатно пройти обследование на 14 наиболее опасных типов ВПЧ в Подмосковье. Исследование включили в репродуктивную диспансеризацию в 2026 году. Вирус высокого онкогенного риска — одна из основных причин рака шейки матки, при этом инфекция может долго протекать бессимптомно.

«Такой возможностью воспользовались уже более 80 тыс. пациенток. У 2,6 тыс. женщин были выявлены патологии, а у 438 из них был подтвержден рак шейки матки. Все пациентки направлены на лечение», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сдать анализ бесплатно можно в женской консультации по месту прикрепления. Для исследования берут биологический материал с шейки матки. Процедура занимает несколько минут.

Записаться к гинекологу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС» или по телефону 122.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.