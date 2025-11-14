Более 80 рентген-аппаратов заработали в Подмосковье с начала года

В стационаре Клинской больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Современная медтехника позволяет специалистам проводить более точную и качественную диагностику различных заболеваний. С начала года в наших медицинских организациях заработали 83 новых рентген-аппарата, на их закупку было выделено более 1,9 млрд рублей. В том числе, сегодня начал работу новый рентген-аппарат стоимостью почти 24,5 млн рублей в Клинской больнице», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.