Более 770 тыс жителей Подмосковья проконсультировались с врачом через Интернет

В Московской области жители могут обсудить с врачом итоги диспансеризации, не выходя из дома. Сделать это можно на телемедицнской консультации. Врач разъяснит результаты анализов и исследований и даст рекомендации, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Телемедицина позволяет оперативно проконсультироваться с врачом, для этого даже не надо ехать в поликлинику. На онлайн-приеме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, рассказать об итогах диспансеризации или других исследований, скорректировать лечение — если есть такая необходимость. Также воспользоваться сервисом могут беременные женщины и дети. Всего с начала года более 770 тыс. человек в Подмосковье обсудили результаты диспансеризации с врачом онлайн», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», чат-бот Денис в мессенджере МАХ, портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.